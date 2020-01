Σεισμός Τουρκία τώρα: Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ενώ ταρακουνήθηκαν πολλές γειτονικές χώρες.

Μάλιστα ακολουθούν μετασεισμοί, ενώ πολλοί πολίτες έχουν βγει στους δρόμους ανάστατοι. «Σφοδρότατος ο σεισμός, το επίκεντρό του εντοπίζεται κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Το ρήγμα το οποίο έχει ενεργοποιηθεί είναι της ανατολικής Ανατολίας, ήδη γίνονται μετασεισμοί και θα γίνουν πολλοί ακόμα, καθώς ο σεισμός είναι πολύ μεγάλος. Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, οι μετασεισμοί βρίσκουν ακόμα πιο ευάλωτα τα κτίρια σε τέτοια μεγέθη», τόνισε ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Γεράσιμος Παπαδόπουλος στον ΣΚΑΪ.

📹 | #BREAKING

6.8 magnitude #earthquake hits #Turkey's Elazig, forcing people to flee their homes – the eartquake was felt in surrounding cities as far as capital #Ankara

The earthquake was felt also in countries such as #Syria, #Lebanon and #Israelpic.twitter.com/UmS3hiUGCG

— EHA News (@eha_news) January 24, 2020