Έκρηξη Χιούστον: Τρόμος σε εργοστάσιο στις ΗΠΑ

Έκρηξη Χιούστον: Μία «τεράστια έκρηξη» συντάραξε τη βορειοδυτική πλευρά του Χιούστον, αναφέρουν τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης. Η έκρηξη ακούστηκε γύρω στις 4:25 μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Χιούστον) και το σημείο όπου σημειώθηκε έχει οριστεί ως το τετράγωνο 4500 στην οδό Gessner, όπου έχει τη βάση της μια κατασκευαστική εταιρεία. Εικόνες από τα τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν σπασμένα παράθυρα και πόρτες, κατεστραμμένες κατασκευές ενώ μάρτυρες ανέφεραν ότι «έβρεχε συντρίμμια» από τον ουρανό και οι Αρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Πυροσβέστες πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα στη γειτονιά που βρίσκεται κοντά στο σημείο της έκρηξης και τα τηλεοπτικά συνεργεία καλούνται να απομακρυνθούν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη, όμως η έκρηξη ακούστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων, που φτάνουν και τα 40, σύμφωνα με το Russia Today.

Guys, pray. This explosion was felt all over Houston and CANT be a good thing. Scared the mess out of my husband and I and we're easily 20 miles away. https://t.co/jEZq0a1lR3

— Wendy Cajuntexasmom (@cajuntexasmom) January 24, 2020