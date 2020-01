Μαρέβα – Νταβός: Το μήνυμα της κας Μητσοτάκη μετά τη συνάντηση με τον Βαρθολομαίο

View this post on Instagram

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μας ευαισθητοποιήσε όλους για την κλιματική αλλαγή. Χρειάζεται ενότητα και συνεργασία. Ο πλανήτης απαιτεί από εμάς σκληρή δουλειά και σεβασμό. _ The Ecumenical Patriarchate Bartholomew spoke from the heart on the challenges we all face to address climate change and protect our environment! #worldeconomicforum