My Style Rocks 20/1: Αυτές είναι οι δύο νέες διαγωνιζόμενες

My Style Rocks 20/1: Δύο γνωστά κορίτσια πρόκειται να «εισβάλλουν» σήμερα στο My Style Rocks 3, για να κριθούν για τις στιλιστικές τους επιλογές. Σύμφωνα με την εκπομπή «Μαζί σου», με την Τατιάνα Στεφανίδου, οι δύο νέες παίκτριες που μπαίνουν στο My Style Rocks σήμερα είναι η Ζάννα Σίριακ. Η ίδια έχει υπάρξει και ενδυματολόγος του Σάκη Ρουβά, της Ελένης Μενεγάκη αλλά και της Τατιάνας Στεφανίδου.

Μάλιστα, είναι η παίκτρια του My Style Rocks που είδαμε στα διαφημιστικά τρέιλερ πριν την έναρξή του. Ωστόσο δεν την είδαμε στην πρεμιέρα του My Style Rocks. Πρόκειται για την 12η παίκτρια του παιχνιδιού, ουσιαστικά.

My Style Rocks 20/1: Η πρώην σύντροφος του Βαλάντη

Η δεύτερη παίκτρια που μπαίνει στο My Style Rocks είναι πρώην μοντέλο και πρώην σύντροφος του τραγουδιστή Βαλάντη. Πρόκειται για την Άντζυ Ανδριτσοπούλου που σήμερα είναι 43 ετών και πριν από 22 χρόνια πρωταγωνιστούσε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Στο ασανσέρ» του Βαλάντη.

Η γνωριμία τους για τα γυρίσματα του τραγουδιού εξελίχθηκε σε μακροχρόνιο δεσμό. Σήμερα όμως η Άντζυ Ανδριτσοπούλου έρχεται στο My Style Rocks ως σχεδιάστρια κοσμημάτων που φτιάχνει η ίδια με την επωνυμία «Personart».