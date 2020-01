Μιζούρι πυροβολισμοί: Δύο νεκροί σε νυχτερινό κέντρο των ΗΠΑ

Μιζούρι πυροβολισμοί: Δύο νεκρούς και 15 τραυματίες συμπεριέλαβε ο απολογισμός των πυροβολισμών που «έπεσαν» σε νυχτερινό κέντρο στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από το κέντρο, πυροβολώντας τους ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά για να μπουν στο χώρο, αργά το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ένας νεκρός είναι ο δράστης, τον οποίο πυροβόλησε ο φύλακας ασφάλειας του νυχτερινού κέντρου. Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο πάρκινγκ από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι τραυματίες διακομίστηκαν στα τοπικά νοσοκομεία, με την κατάσταση τριών εξ αυτών να κρίνεται κρίσιμη. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής και η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

BREAKING: @kcpolice & @CityOfIndepMO police on scene of a shooting at a nightclub on Highway 40 off South Noland Road. @41actionnews pic.twitter.com/uLgzLtgfLM

— Andres Gutierrez (@AFGutierrez) 20 Ιανουαρίου 2020