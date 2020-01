Κάηκαν ζωντανοί σε ξενοδοχείο: Τραγωδία στη Ρωσία – Έσπασε σωλήνας καυτού νερού

Κάηκαν ζωντανοί σε ξενοδοχείο: Τραγικό θάνατο βρήκαν πέντε άνθρωποι -ανάμεσά τους κι ένα παιδί – σε ξενοδοχείο στη Ρωσία, όταν έσπασε σωλήνας καυτού νερού που χρησιμοποιείται για θέρμανση, με αποτέλεσμα να «βράσουν ζωντανοί». Άλλα τρία άτομα υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα από το τρομακτικό δυστύχημα στην πόλη Περμ, περίπου 1.000 ανατολικά της πρωτεύουσας της Ρωσίας. Οι ένοικοι του ξενοδοχείου Caramel κοιμόντουσαν όταν έσκασε ο σωλήνας τα χαράματα.

Το ξενοδοχείο καταλαμβάνει το ισόγειο και το υπόγειο μιας πολυκατοικίας. Τα δωμάτια που πλημμύρισαν με το καυτό νερό βρίσκονταν στο υπόγειο και δεν είχαν παράθυρα με αποτέλεσμα οι εγκλωβισμένοι ένοικοι να μην έχουν οδό διαφυγής. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος εις βάρος των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου για πλημμελή μέτρα ασφαλείας.

#BREAKING #Russia In #Perm, five people died in a hotel "Caramel" due to a break in a hot water pipe, three more were hospitalized with burns. The hotel is located on the ground floor of the building. pic.twitter.com/4wYMPEHDY0

