Αυστραλία αμμοθύελλα: Συνεχίζονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετά τις φονικές πυρκαγιές

Αυστραλία αμμοθύελλα: Μετά τις φονικές πυρκαγιές, σειρά στα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την Αυστραλία περιλαμβάνονται αμμοθύελλες, σφοδρές χαλαζοπτώσεις και έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να προκληθούν νέες καταστροφές στη χώρα. Οι ριπές του ανέμου έφτασαν μέχρι και τα 107 χιλιόμετρα ανά ώρα σε κάποιες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Γραφείο Μετεωρολογίας, με το φαινόμενο της αμμοθύελλας να προκαλεί δέος.

Στη Μελβούρνη σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/01) έντονη χαλαζόπτωση, ενώ σε άλλες περιοχές της ίδιας πολιτείας μαίνονται σφοδρές βροχοπτώσεις. Στην Καμπέρα σημειώθηκαν έντονες χαλαζοπτώσεις, με πολλά δέντρα να ξεριζώνονται, ενώ οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ζήτησαν από τους πολίτες να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητά τους σε ασφαλές σημείο και να μην τα παρκάρουν κάτω από δέντρα ή ηλεκτροφόρα καλώδια.

