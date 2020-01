Τούρκοι Λιβύη: Ο Ερντογάν στέλνει τρομοκράτες, λένε οι υποστηρικτές του Χάφταρ

Τούρκοι Λιβύη: Βίντεο που δείχνει μισθοφόρους στρατιώτες να πετούν προς τη Λιβύη προκειμένου να πολεμήσουν στο πλευρό του Φαγιέζ Αλ Σάρατζ δημοσιεύεται στο λογαριασμό του twitter M.LNA, που υποστηρίζει τον στρατάρχη Χαλιφά Χαφτάρ. Στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο η οργάνωση κάνει λόγο για ισλαμιστές τρομοκράτες μαχητές που κατάγονται από τη Συρία οι οποίοι έχουν μισθωθεί από την τουρκική κυβέρνηση του Ερντογάν για να πολεμήσουν εναντίον τους.

Μάλιστα στο βίντεο κάποιοι από τους στρατιώτες φαίνεται να προσπαθούν να κρύψουν τα πρόσωπά τους, καθώς έχουν αντιληφθεί ότι κάποιος τραβάει πλάνα. Σημειώνεται πάντως ότι το συγκεκριμένο προφίλ δεν αποτελεί επίσημο λογαριασμό του LNA. Υπάρχει μάλιστα πληθώρα στοιχείων που συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ανεξάρτητο προφίλ με προπαγανδιστικούς σκοπούς που ενίοτε διαδίδει fake news.

Video showing #GNA Syrian terrorist fighters, speaking in several regional dialects, apparently from the Turkish-backed "National Army," en route to fighting in Libya National Army.@USAEmbassyLibya @GhassanSalame @UNSMILibya #Libya #GNA #LNA #ليبيا #حفتر pic.twitter.com/0ZbVCkPz1l

— M.LNA (@LNA2019M) January 18, 2020