Διάσκεψη Βερολίνου συμφωνία: Τήρηση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη

Διάσκεψη Βερολίνου συμφωνία: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η μαραθώνια Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη. Όπως μεταδίδει η FAZ, oι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη του Βερολίνου δεσμεύτηκαν να συμμορφωθούν με το εμπάργκο όπλων και να τερματίσουν τη στρατιωτική στήριξη στις πλευρές εμφύλιου πολέμου.

Όπως είχε προϊδεάσει νωρίτερα, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, συμμετέχων στην σύσκεψη, οι ηγέτες ήταν κοντά σε λύση. Ο Τούρκος πρόεδρος αποχώρησε μαζί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ενώ οι ηγέτες συμφώνησαν στην τήρηση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. «Για να επιτευχθεί η εκεχειρία θα πρέπει να τερματιστεί η προκλητική στάση του Χαφτάρ» δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε, νωρίτερα, «να σταματήσει» η αποστολή φιλοτούρκων σύρων μαχητών στην Τρίπολη για να υποστηρίξουν την τοπική κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

Η Βρετανία θα μπορούσε να στείλει «ανθρώπους και ειδικούς» για να επιτηρούν τον σεβασμό μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης του Βερολίνου για την ειρήνευση της Λιβύης.

Σχολιάστηκαν στον διεθνή Τύπο οι αφίσες, τα συνθήματα, όπως και οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του Τούρκου προέδρου για την πολιτική της παρέμβασης στη Λιβύη.

https://twitter.com/79Midnight/status/1218909632455958531?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1218909632455958531&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F966210%2Fberolino-oloklirothike-i-diaskepsi-gia-ti-livui-sumfonithike-i-tirisi-tou-ebargo-oplon-sti-livui%2F

Εκτός από τις πολιτικές ζυμώσεις, το περιθώριο της Διάσκεψης είχε για ακόμη μια φορά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η στιγμή που η Άνγκελα Μέρκελ με βλέμμα αγωνίας αναζητούσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την καθιερωμένη φωτογράφηση και η στιγμή κατά την οποία αμήχανη τρώει τα νύχια της.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε, έψαχνε απεγνωσμένα πού θα σταθεί, στη συνέχεια δεν ήξερε από πού να περάσει για να φτάσει στη θέση του και τελικά… τα κατάφερε.

Ζεστή η χειραψία του Ρώσου προέδρου με και τον Αμερικανό υπουργό Μάικ Πομπέο όπως και θερμό ήταν το κλίμα ανάμεσα στον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και τον Ταγίπ Ερντογάν.

📹 | Leaders of the country's that attend the #Berlin summit on #Libya posed for a family photo prior to the conference pic.twitter.com/vZEgIQKFGG

— EHA News (@eha_news) January 19, 2020