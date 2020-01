Μακ Γκρέγκορ Καουμπόι: Διέλυσε τον Σερόνε σε 40 δευτερόλεπτα στο UFC

Μακ Γκρέγκορ Καουμπόι: Έναν υγιεινό «περίπατο» έκανε ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στην επιστροφή του στο οκτάγωνο. Ο Ιρλανδός διέλυσε τον Σερόνε στον πρώτο του UFC αγώνα μετά από 15 μήνες μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Με μία τρομερή κλωτσιά στο κεφάλι και μια αριστερή μπουνιά ο ΜακΓκρέγκορ έστειλε τον Σερόνε γρήγορα στα σκοινιά και ο ρέφερι του αγώνα κατάλαβε ότι δεν είχε νόημα να συνεχιστεί ο αγώνας.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του ΜακΓκρέγκορ μετά το νοκ άουτ επί του Έντι Αλβάρεζ τον Νοέμβριο του 2016 και ήταν δεύτερη γρηγορότερη στην καριέρα του. Ο ΜακΓκρέγκορ εμφανώς συγκινημένος μετά το τέλος του αγώνα είπε πως «είμαι πρώτος αθλητής στην ιστορία του UFC που έχω νικήσει με νοκ άουτ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες κιλών. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενος και περήφανος». «Έβαλα το όνομά μου στην ιστορία!».

Whole fight for anyone who wants it. Those shoulders were deadly #UFC246 #ConorMcGregor pic.twitter.com/8FOxIBEnz9

— Blaze / Fredrik 🇳🇴 (@Blazeinho) 19 Ιανουαρίου 2020