My Style Rocks 3 Gala: Η πρώτη αποχώρηση του ριάλιτι

My Style Rocks 3 Gala: Το reality μόδας του Σκάϊ, κλείνει σήμερα, Παρασκευή, την πρώτη εβδομάδα του. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι παίκτριες του My style rocks έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να διεκδικήσουν καλή βαθμολογία, τόσο από τις συμπαίκτριές τους όσο και από την κριτική επιτροπή. Το βράδυ της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί το My Style Rocks Gala από όπου και θα αποχωρήσει η πρώτη παίκτρια από το παιχνίδι.

Οι αποκλειστικές πληροφορίες του gossip-tv αναφέρουν ότι η Βασιλική Σουλάνη έκανε τις χειρότερες εμφανίσεις την πρώτη εβδομάδα του My Style rocks. Η παίκτρια δέχτηκε χαμηλή βαθμολογία τόσο από τις συμπαίκτριές της όσο και από την κριτική επιτροπή. Συνεπώς η Βασιλική Σουλάνη θα είναι η πρώτη παίκτρια που θα αποχωρήσει από το reality μόδας.

My style rocks 3 Gala: Η προηγούμενη εμφάνιση της παίκτριας

Τα μπαλόνια που «απογείωσαν» το λουκ της Βασιλικής

Η Βασιλική Σουλάνη στο προχθεσινό επεισόδιο βρέθηκε ενώπιον των κριτών με ένα λουκ που ήταν κάπως… μπερδεμένο, όπως σχολίασαν οι κριτές. Όπως ανακοίνωσε, θα πήγαινε σε ένα baby shower και ντύθηκε αρκετά… παιχνιδιάρικα. Μάλιστα, στο κεφάλι της φορούσε μία στέκα με μπαλόνια ροζ και μπλε. Γενικότερα όλο το λουκ της ήταν σε ροζ και μπλε χρωματισμούς. Η Βασιλική δεν άκουσε και τα καλύτερα για το λουκ της, όμως όλοι οι κριτές επεσήμαναν πως είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια και άξιζε έναν μεγαλύτερο βαθμό.

Στο τέλος όμως, ο Λάκης Γαβαλάς σηκώθηκε, πήγε δίπλα στη Βασιλική και της έσπασε τα μπαλόνια καταστρέφοντας το αξεσουάρ που μόνη της είχε δημιουργήσει. Μάλιστα, της είπε ότι το λουκ της «καθάρισε» μετά την παρέμβασή του, εννοώντας πως φαίνονταν -χωρίς αυτό- πιο καλά τα ρούχα της.