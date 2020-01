My Style Rocks 3: Άρχισαν οι καβγάδες – Σφάχτηκαν Τόνια και Ευρυδίκη, κόκκαλο η Καζαριάν

My Style Rocks 3: Το My Style Rocks επέστρεψε δυναμικά στις οθόνες μας και μαζί του επέστρεψαν και οι… καβγάδες. Μπορεί να βρισκόμαστε μόλις στην πρώτη εβδομάδα προβολής του ριάλιτι μόδας του Σκάι, ωστόσο από τώρα έχουν ξεκινήσει οι εντάσεις και οι διαφωνίες μεταξύ των παικτριών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι έντονος, καθώς στο τέλος κάθε εβδομάδας, η πιο καλοντυμένη παίκτρια του My Style Rocks θα κερδίζει 2.500 ευρώ.

Στο επεισόδιο της Τετάρτης 15 Ιανουαρίου, είδαμε δύο από αυτές, την Τόνια Κούμπα και την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, η οποία είχε πάρει μέρος παλιότερα στον διαγωνισμό Playmate, να έρχονται σε έντονη διαφωνία. «Σήμερα θα πάω σε ένα λανσάρισμα ρωσικής βότκας, που γίνεται σε ένα πολυτελέστατο μπαράκι», είπε η Τόνια Κούμπα για το σημερινό κόνσεπτ που επέλεξε για το My Style Rocks.

My Style Rocks 3: Η κόντρα Τόνιας – Ευρυδίκης

My Style Rocks 3: «Δεν ήρθα εδώ για να λέω ψέματα»

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου της έβαλε 1 και εξήγησε: «Έχουν αρχίσει και με εκνευρίζουν αυτά τα μπαλάκια στο κεφάλι σου και χθες και σήμερα, παραπέμπουν σε κάτι από μαγαζί ερωτικών ειδών. Η τσάντα είναι απομίμηση, αίσχος! Αν κάποιος δεν μπορεί να πάρει την αυθεντική, να πάρει μια με πέντε ευρώ που να μη γράφει τίποτα πάνω. Σήμερα μου κάνεις μια καρικατούρα της Ελένης Λουκά. Μια καρικατούρα, ούτε καν η Ελένη Λουκά. Συγγνώμη, αλλά είμαι ειλικρινής. Δεν ήρθα εδώ για να λέω ψέματα. Είμαι σκληρή, αλλά είναι η αλήθεια μου. Δεν μπορώ να λέω συνέχεια ότι είσαι ωραία, σε αγαπώ». «Είμαστε σε αυτό το παιχνίδι τρεις μέρες και αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη», απάντησε, μεταξύ άλλων, η Τόνια Κούμπα.

Παράλληλα πάγωσε η παίκτρια του “My style rocks 3”, Μαρία Καζαριάν με την κριτική συμπαίκτριάς της στο show. Η Μαρία, στο σημερινό επεισόδιο, επέλεξε να πάει σε ένα πριβέ πάρτι στο Κολωνάκι με θέμα το “glam”. Η εμφάνισή της ωστόσο, δεν άρεσε στη συμπαίκτρια της Ευρυδίκη Παπαδοπούλου η οποία της έβαλε 2. “Νιώθω ότι αυτό που φοράς σε φοράει… γι αυτό έβαλα δύο, όχι γιατί έκανες και εσύ το ίδιο πριν”, της είπε χαρακτηριστικά κάνοντας την παίκτρια να “παγώσει”.