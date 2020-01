Χαφτάρ Ελλάδα: Στην Αθήνα ο στρατάρχης πριν τη διάσκεψη του Βερολίνου

Χαφτάρ Ελλάδα: Στην Αθήνα, υπό άκρα μυστικότητα, καταφθάνει από ώρα σε ώρα ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, σύμφωνα με πληροφορίες λιβυκών μέσων ενημέρωσης. Η έλευση του Χαφτάρ στην Αθήνα γίνεται μόλις δύο εικοσιτετράωρα πριν την διεθνή Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη, από την οποία έχουν αποκλειστεί τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος. Ο στρατάρχης Χαφτάρ, ο οποίος αναμένεται να λάβει μέρος στη Διάσκεψη του Βερολίνου, θα φτάσει στην Αθήνα υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, ενώ η έλευσή του στην πρωτεύουσα δεν ανακοινώθηκε, για λόγους ασφαλείας. Υπενθυμίζεται ότι ο στρατάρχης Χαφτάρ δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έλαβε πρόσκληση από τη Γερμανία στη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη. «Ρωτάμε γιατί η Ελλάδα δεν έχει προσκληθεί στις συνομιλίες στο Βερολίνο.

Μήπως δεν είναι η Ελλάδα μία από τις πιο επηρεασμένες χώρες από αυτή τη σύγκρουση;» ανέφερε σε μήνυμά του ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA), οι δυνάμεις με επικεφαλής τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος του GNA, που ελέγχει την κυβέρνηση της Τρίπολης και υποστηρίζεται από την Τουρκία, σχολίασε για την απουσίασα της Ελλάδας ότι «δεν έχει να προσφέρει κάτι ουσιαστικό». Νωρίτερα την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας, δήλωσε ότι ο στρατάρχης Χάφταρ, διοικητής του δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, δεσμεύτηκε στην εφαρμογή εκεχειρίας στη χώρα.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, συγκεκριμένα, ο Μάας δήλωσε για τον Χαφτάρ, μετά την αποτυχία στις συνομιλίες της Μόσχας: «Δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με την εκεχειρία, παρά το γεγονός ότι δεν υπέγραψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μόσχα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό». Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι ο Χαφτάρ δεσμεύεται σε εκεχειρία στη χώρα, επιβεβαίωσε, ακόμη, με tweet το γερμανικό ΥΠΕΞ.

#BREAKING: General Khalifa Haftar has agreed to a ceasefire in Libya, says German Foreign Minister Heiko Maas after talks in Benghazi pic.twitter.com/yErh6DxKTi

— dpa news agency (@dpa_intl) January 16, 2020