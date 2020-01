Σιν Μπόι σχέση: Η ερωτική εξομολόγηση στη Rina

Σιν Μπόι σχέση: Φουλ ερωτευμένος είναι με τη κοπέλα που κατάφερε να του «κλέψει» την καρδιά, η οποία λέγεται Rina, ο γνωστός τράπερ Sin Boy. Το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί μέσα στο 2020 και μάλιστα ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα πριν λίγο καιρό κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο αλβανικό δίκτυο «Lajmi net». Το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί μέσα στο 2020 και μάλιστα ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα πριν λίγο καιρό κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο αλβανικό δίκτυο «Lajmi net».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Sin Boy δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει αγκαλιασμένος με την αγαπημένη του. «Thank you for changing my world. You are the best thing ever happened to me. I LOVE YOU» (Σε ευχαριστώ που άλλαξες τον κόσμο μου. Είσαι ότι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου. Σ’ αγαπώ), σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε τη δημοσίευσή του στο Instagram: