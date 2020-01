Μάντσεστερ Σίτι μοντέλα: Το πάρτι των… οργίων με καλλονές από την Ιταλία

Μάντσεστερ Σίτι μοντέλα: Στα «χνάρια» του… Σίλβιο Μπερλουσκόνι κινούνται οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι. Όπως αναφέρει η The Sun, παρέα με 22 καυτά μοντέλα του Instagram γιόρτασαν την Κυριακή οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι την εξάρα επί της Άστον Βίλα. Το εν λόγω πάρτι θύμισε τα «μπούνγκα – μπούνγκα» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα τα μοντέλα έφθασαν αεροπορικώς από την Ιταλία στο Μάντσεστερ και στη συνέχεια πήγαν στο πολυτελές ξενοδοχείο “Mere Golf Resort & Spa», πριν τον αγώνα της Σίτι με την Άστον Βίλα για να λάβουν μέρος στο πάρτι, με την έγκριση, όπως πιστεύεται του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Πηγή ανέφερε στη Sun ότι επρόκειτο για ένα καθυστερημένο πάρτι που επρόκειτο να γίνει κανονικά τα Χριστούγεννα, ότι οι ετοιμασίες κράτησαν μήνες κι ότι οι κοπέλες μπορεί να ήταν μέλη της λέσχης οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι στο Μιλάνο. Η εφημερίδα αποκαλύπτει ακόμη την ταυτότητα ορισμένων από τα μοντέλα, που διασκέδασαν παρέα με τους ποδοσφαιριστές των «Πολιτών», καθώς έκαναν και σχετικές αναρτήσεις στο Instagram ή ποζάροντας στο φακό με μπικίνι ή σε μπανιέρες ή παίρνοντας το πρωινό τους. Πηγή από τη Μάντσεστερ Σίτι διέψευσε τις πληροφορίες ότι οι παίκτες έκαναν πάρτι με τα μοντέλα, αν και ιταλικός ενημερωτικός ιστότοπος υποστήριξε ότι οι καλλονές είχαν πάει εκεί για να «διασκεδάσουν» τους ποδοσφαιριστές στην αίθουσα 81, μια από τις πλέον εντυπωσιακές του Τσέσαϊρ.

Manchester City stars jetted in squad of stunning Instagram models for lavish Bunga Bunga-style bash after 6-1 winhttps://t.co/W2Re361EZQ

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 14 Ιανουαρίου 2020