Καμήλες Αυστραλία: Σκότωσαν τουλάχιστον 5.000 άγριες δρομάδες

Καμήλες Αυστραλία: Ελεύθεροι σκοπευτές από ελικόπτερα σκότωσαν πάνω από 5.000 άγριες δρομάδες καμήλες στην Αυστραλία σε μια εκστρατεία για την εξάλειψη της απειλής που αποτελούν τα ζώα αυτά για τον τοπικό πληθυσμό εν μέσω ξηρασίας. Αξιωματούχοι της Δυτικής Αυστραλίας ανακοίνωσαν ότι «πολύ μεγάλες» ομάδες καμηλών, που αναζητούσαν νερό και τροφή, πλησίαζαν ολοένα και περισσότερο κατοικημένες περιοχές, απειλώντας τα αποθέματα νερού των χωριών και απειλώντας να προκαλέσουν ζημιές και αποτελέσουν κίνδυνο για τους οδηγούς.

Το 2019 ήταν για την Αυστραλία η πιο ζεστή και ξηρή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, κάτι που προκάλεσε τεράστιες πυρκαγιές, οι οποίες εξακολουθούν να μαίνονται επί μήνες, αλλά και λειψυδρία σε πολλές περιοχές. Η εκστρατεία εξόντωσης των καμηλών διήρκησε πέντε ημέρες και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, διευκρίνισε ο Ρίτσαρντ Κινγκ, επικεφαλής μιας περιοχής που διαχειρίζονται οι αυτόχθονες στο βορειοδυτικό άκρο της Δυτικής Αυστραλίας, όπου ζουν περίπου 2.300 άνθρωποι.

«Κατανοούμε τις ανησυχίες των υπερμάχων των δικαιωμάτων των ζώων, όμως υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση σε ό,τι αφορά τον τρόπο ζωής των μη ενδημικών άγριων ζώων σε μια από τις πιο άνυδρες και απομακρυσμένες περιοχές της Γης», εξήγησε. «Ως διαχειριστές της περιοχής αυτής πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα βλαπτικό είδος προκειμένου να προστατεύσουμε τα πολύτιμα αποθέματα νερού προς όφελος του τοπικού πληθυσμού, όπως και τη ζωή όλων, περιλαμβανομένων των μικρών παιδιών, των ηλικιωμένων και την τοπική χλωρίδα και πανίδα», τόνισε ο Κινγκ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αποδυναμωμένες καμήλες συχνά εντοπίζονταν παγιδευμένες σε πηγάδια, όπου πολλές φορές και πέθαιναν, μολύνοντας τα αποθέματα νερού που είναι πολύτιμα για τον τοπικό πληθυσμό, όπως και την άγρια πανίδα. «Η ξηρασία που διαρκεί, την οποία δεν είναι εύκολο να τη διαχειριστεί η τοπική πανίδα, προκαλεί καταστάσεις μεγάλου στρες για τις άγριες δρομάδες», σημείωσε. Οι δρομάδες μεταφέρθηκαν τη δεκαετία του 1840 στην Αυστραλία από τους αποίκους, οι οποίοι τις χρησιμοποιούσαν για τις εξερευνήσεις τους ή για να μεταφέρουν προϊόντα και αγαθά, πριν την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου.

WARNING GRAPHIC. Sorry to share these images near Batlow, NSW. It’s completely heartbreaking. Worst thing I’ve seen. Story must be told. #AustraliaFires pic.twitter.com/E7jrgcuUiv

Περίπου 20.000 καμήλες είχαν εισαχθεί από την Ινδία σε διάστημα 60 ετών. Εκμεταλλευόμενες την ελευθερία και χωρίς να απειλούνται από άλλα ζώα, οι καμήλες αναπαράχθηκαν, όμως κατηγορούνται ότι μολύνουν τις πηγές νερού και ότι θέτουν σε κίνδυνο ευάλωτες περιοχές καθώς και τη γηγενή χλωρίδα και πανίδα. Η Αυστραλία είναι πλέον η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό παγκοσμίως άγριων δρομάδων, με κάποιες επίσημες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έως και ένα εκατομμύριο καμήλες στις ερημικές περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Why not shoot the humans instead of camels . What wrong have they done to deserve this! #Australiaanimals #AustraliaRain @Australia pic.twitter.com/KoKm0nVKNz

— Psk (@psk__patil) January 8, 2020