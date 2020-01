Κίκε Σετιέν Μπαρτσελόνα: Ο νέος προπονητής των μπλαουγκράνα

Κίκε Σετιέν Μπαρτσελόνα: Επίσημα παρελθόν αποτελεί ο Ερνέστο Βαλβέρδε από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Ο “Τσινγκούρι”, ο οποίος προσελήφθη στις 29 Μαΐου 2017 στη θέση του Λουίς Ενρίκε, οδήγησε την “Μπάρτσα” στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων Ισπανίας (2018, 2019), ενός Κυπέλλου (2018) και ενός Σούπερ Καπ (2018), ενώ φέτος την αφήνει αν και είναι πρώτη στη βαθμολογία της La Liga (ισόβαθμη με την Ρεάλ Μαδρίτης) και συμμετέχει στα νοκ-άουτ ματς του Champions League.

Το γεγονός που έγειρε την πλάστιγγα κατά της παραμονής του 55χρονου τεχνικού στον πάγκο είχε να κάνει με τους δύο διαδοχικούς οδυνηρούς ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς από την Ρόμα το 2018 (στα προημιτελικά του Champions League) και από την Λίβερπουλ πέρυσι (στα ημιτελικά), αλλά και με την όχι θελκτική εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα της Καταλωνίας τη φετινή σεζόν. Η δε σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής των διοικούντων απέναντι στον τεχνικό ήταν η ήττα με 3-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης την περασμένη Πέμπτη στην Τζέντα, που έφερε τον αποκλεισμό από τον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ, με τον Βαλβέρδε να κατηγορείται για ατολμία στον πάγκο και αδυναμία να διαχειριστεί ματς όπου “καίει” η μπάλα.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e

