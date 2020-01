Ουκρανικό boeing: Διεθνής κατακραυγή για το αεροπλάνο στο Ιράν

Ουκρανικό boeing: Συγκλονισμένη είναι η παγκόσμια κοινή γνώμη ύστερα από την παραδοχή των Φρουρών της Επανάστασης για την κατάρριψη του ουκρανικού Boeing 737 την περασμένη Τετάρτη. Το αεροσκάφος της εταιρίας Ukraine International Airlines κατερρίφθη από τον ιρανικό στρατό λίγο αφότου απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, καθώς οι Ιρανοί μαχητές το πέρασαν για πύραυλο Κρουζ και το κατέρριψαν. Οι διεθνείς αντιδράσεις ήταν έντονες, κυρίως από την πλευρά του Καναδά και της Ουκρανίας, καθώς αρκετοί εκ των 176 θυμάτων από τη συντριβή ήταν πολίτες των εν λόγω χωρών.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δήλωσε σήμερα πως παραμένουν τα ερωτήματα για την κατάρριψη. Μέσα στους 176 επιβαίνοντες συμπεριλαμβάνονται και 57 Καναδοί. Ο Τριντό διαμηνύει ότι αναμένει πλήρη συνεργασία στην έρευνα. «Ο Καναδάς και ο κόσμος έχουν ακόμη πολλές ερωτήσεις, ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν», είπε ο Τριντό σε συνέντευξη Τύπου. «Είναι απολύτως απαραίτητο ο Καναδάς να συμμετάσχει στην έρευνα αυτή. Αναμένουμε την πλήρη συνεργασία των ιρανικών αρχών», είπε. «Προτεραιότητά μας είναι να πέσει φως στην υπόθεση με πνεύμα διαφάνειας και δικαιοσύνης», τόνισε ο Τριντό σε ανακοίνωσή του.

«Πρόκειται για μια εθνική τραγωδία και όλοι οι Καναδοί πενθούν. Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα διεξαχθεί μια πλήρης και ενδελεχής έρευνα», διαβεβαίωσε ο Καναδός πρωθυπουργός. «Η κυβέρνηση του Καναδά αναμένει την πλήρη συνεργασία των ιρανικών αρχών», υπογράμμισε.

Μάλιστα, ενώ ο Καναδάς δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν από το 2012, ο Τριντό μίλησε με τον Ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί. Ο Ροχανί δεσμεύθηκε ότι θα συνεργαστεί με τους Καναδούς ερευνητές, ότι θα εργαστεί για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή και ότι θα συνεχίσει τον διάλογο, είπε ο Τριντό. Ο Τριντό είπε πως μια «πλήρης και ολοκληρωμένη» έρευνα είναι καίριας σημασίας προκειμένου να προσδιοριστεί αν η κατάρριψη του αεροπλάνου οφειλόταν πράγματι σε λάθος, και είπε πως η αποζημίωση από το Ιράν των θυμάτων θα πρέπει να είναι «μέρος του μίγματος». «Ο Καναδάς δεν θα ησυχάσει μέχρι να καταλογιστούν ευθύνες»

Ο Τριντό υποστήριξε ότι είπε στον Ροχανί ότι η παραδοχή του Ιράν είναι μεν «ένα σημαντικό βήμα», αλλά πρόσθεσε πως πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα προκειμένου να έχουμε «πλήρη καθαρότητα για το πώς μια τέτοια φρικτή τραγωδία μπορεί να συνέβη». Λέγοντας ότι είναι «εξοργισμένος», ο Τριντό πρόσθεσε: «Ο Καναδάς δεν θα ησυχάσει μέχρι να καταλογιστούν οι ευθύνες, να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι οικογένειες να έχουν το κλείσιμο που τους αξίζει». Ο Καναδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε εξάλλου ότι μια ομάδα Καναδών ειδικών αναμένεται εντός ωρών στην Τεχεράνη προκειμένου να «εγκαθιδρύσει μια παρουσία επί του πεδίου προς υποστήριξη των καναδικών οικογενειών». «Αυτή τη στιγμή τρεις θεωρήσεις διαβατηρίου έχουν εγκριθεί για τα μέλη της ομάδας ταχείας ανάπτυξης» που αναμένονται γύρω στις 16:00 (τοπική ώρα, 23:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα», είπε. «Θα ακολουθήσουν και άλλα μέλη της ομάδας» και «οι Ιρανοί συνεργάζονται αυτή τη στιγμή για την έκδοση των θεωρήσεων διαβατηρίου».

