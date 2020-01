Ρωσικό πλοίο ΗΠΑ: Βίντεο – ντοκουμέντο από το «θερμό επεισόδιο» στην Αραβική Θάλασσα

Ρωσικό πλοίο ΗΠΑ: Το βίντεο όπου ρωσικό πολεμικό πλοίο προσεγγίζει «επιθετικά» ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό στη βόρεια Αραβική Θάλασσα, έδωσε το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Το περιστατικό συνέβη χθες, κατά την διάρκεια περιπολίας ρουτίνας που πραγματοποιούσε στη Βόρειο Αραβική Θάλασσα το αμερικανικό αντιτορπιλικό Farragut. Σήμανε πέντε φορές τη σειρήνα του, προειδοποιώντας το ότι πρέπει να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα το ρωσικό πολεμικό να αλλάξει πορεία. Η 5η Αρμάτα του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, παρουσίασε στο Twitter βίντεο με το περιστατικό, αναφέροντας ότι το ρωσικό πολεμικό προσέγγισε το αμερικανικό αντιτορπιλικό σε απόσταση 60 μέτρων.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «μόνο αφότου υπήρξε άμεση ραδιοεπικοινωνία μεταξύ των πλοίων, το ρωσικό πλοίο άλλαξε πορεία», ενώ «οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ήταν μια εξαιρετικά επιθετική ενέργεια». Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN το αντιτορπιλικό Farragut, συνόδευε το πυρηνικό αεροπλανοφόρο Harry Truman.

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3

