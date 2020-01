Ουκρανικό αεροσκάφος Ιράν: Πέρασαν το Βoeing για πύραυλο Κρουζ

Ουκρανικό αεροσκάφος Ιράν: Ο ιρανικός στρατός παραδέχθηκε ότι κατέρριψε «από λάθος» το Boeing στην Τεχεράνη. Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανέλαβαν την πλήρη ευθύνη για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους, όπως ανέφερε σήμερα ένας ανώτερος διοικητής τους σε βίντεο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από την κρατική τηλεόραση. «Μακάρι να πέθαινα και να μην ήμουν αυτόπτης μάρτυρας ενός τέτοιου ατυχήματος», δήλωσε ο επικεφαλής μεραρχίας Αμιραλί Χατζιζαντέχ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Φρουροί μπέρδεψαν το ουκρανικό αεροσκάφος για πύραυλο Κρουζ και το κατέρριψαν με πύραυλο μικρού βεληνεκούς.

Tο Boeing 737 συνετρίβη την Τετάρτη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση. Από την συντριβή του έχασαν την ζωή τους 176 άνθρωποι. Στην ανακοίνωση του στρατού επισημαίνεται ότι η κατάρριψη του Boeing οφείλεται «σε ανθρώπινο λάθος», καθώς το αεροσκάφος πετούσε κοντά σε μία ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και θεωρήθηκε «εχθρικό αεροσκάφος». «Οι υπεύθυνοι για το συμβάν θα λογοδοτήσουν», τόνιζε η ανακοίνωση. Η κατάρριψη του Boeing 737 των Ukraine International Airlines από τον στρατό του Ιράν την Τετάρτη είναι «μια μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», έγραψε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί στο Twitter, ενώ πρόσθεσε ότι η χώρα του «λυπάται βαθιά για το συμβάν».

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.

My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020