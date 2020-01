Ουκρανικό αεροπλάνο Ιράν: Από ιρανικό πύραυλο έπεσε το boeing λένε οι ΗΠΑ – Άγριο “θρίλερ” σε εξέλιξη

Ουκρανικό αεροπλάνο Ιράν: Στο στόχαστρο έχει μπει πάλι το Ιράν, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για το αεροπορικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 176 ανθρώπους. ΗΠΑ, Καναδάς και Ευρώπη, ισχυρίζονται πως έχουν πολύ ισχυρά στοιχεία, πως η πτήση Boeing χτυπήθηκε «κατά λάθος», όπως λένε, από πύραυλο, με το Ιράν να προβαίνει σε σειρά δηλώσεων και ενεργειών, προκειμένου να αποδείξει πως δεν ισχύει ο συγκεκριμένος ισχυρισμός. Μάλιστα, αργά τη νύχτα ανακοίνωσαν πως αποφάσισαν να ζητήσουν την συνδρομή των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ουκρανίας, όπου τους κάλεσαν να στείλουν ειδικούς, που θα μετέχουν στις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος, ώστε να αποδείξουν πως δεν πρόκειται για χτύπημα από πύραυλο. Το Ιράν έστειλε αίτημα για να σταλθεί ειδικός από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών στις ΗΠΑ, αίτημα το οποίο μάλιστα έγινε δεκτό.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μετά τις δηλώσεις, Τραμπ, Τριντό και Τζόνσον, πως είναι πεπεισμένοι ότι το αεροπλάνο έπεσε από πύραυλο του Ιράν, ανέφεραν πως όλα αυτά είναι εικασίες που ανήκουν ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Αλί Ραμπιέϊ, ανέφερε στην κρατική τηλεόραση πως οι δηλώσεις τους γίνονται για να «ασκήσουν ψυχολογικό πόλεμο στο Ιράν». Απαίτησε μάλιστα από τον Τριντό, να δώσει στο Ιράν ότι αποδείξεις ισχυρίζεται πως έχει, για την καταγγελία πως το αεροπλάνο έπεσε από πύραυλο και όχι από «τεχνικό πρόβλημα», όπως είπαν από την Τεχεράνη μόλις έγινε γνωστή η είδηση, κάτι που εκτιμούσαν αρχικά και ερευνητές από βόρεια Αμερική και Ευρώπη.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, τηρεί σιγή ιχθύος. Ενώ αρχικά υπήρξε αναφορά για «μηχανική βλάβη», όπως υποστηρίζουν και οι Ιρανοί, στη συνέχεια δεν εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση-θέση, ενώ διέρρευσε πως η ουκρανική κυβέρνηση δεχόταν εντονότατες πιέσεις από την Ουάσιγκτον να «χρεώσει» στο Ιράν την πτώση του αεροσκάφους με τους 176 επιβαίνοντες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον τόνισε πως υπάρχει ένα σύνολο αποδείξεων ότι το ουκρανικό αεροσκάφος που συνετρίβη στο Ιράν καταρρίφθηκε από ένα πύραυλο εδάφους-αέρος, που μπορεί να εκτοξεύτηκε ακούσια. Απηχώντας την εκτίμηση των ΗΠΑ και του Καναδά, ο Τζόνσον κάλεσε για μια πλήρη και διαφανή έρευνα για τη συντριβή του Μπόινγκ 737, στην οποία σκοτώθηκαν και οι 176 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους τέσσερις Βρετανοί.

«Υπάρχει πλέον ένα σύνολο πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο εδάφους-αέρος. Αυτό ίσως να έγινε χωρίς πρόθεση», ανέφερε ο Τζόνσον σε ανακοίνωσή του. «Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να καλεί όλες τις πλευρές να αποκλιμακώσουν επειγόντως τις εντάσεις στην περιοχή», συμπλήρωσε.

To analyze the video, we confirmed it was filmed near the plane's flight path from Tehran. It shows an explosion when a missile hit the plane, but the plane did not explode: It continued flying for several minutes and turned back toward the airport. https://t.co/mcwFWcpQbu

— The New York Times (@nytimes) January 9, 2020