Φωτιές Αυστραλία: Ο μάγειρας που βοηθά τους πυρόπληκτους

Φωτιές Αυστραλία: Οι φωτιές συνεχίζουν να μαίνονται εδώ και μήνες στην Αυστραλία. Παρόλα αυτά, ο σεφ Χοσέ Αντρές, γνωστός για την οργανωμένη ανθρωπιστική δράση του, επιστρατεύει την οργάνωσή του. Η οργάνωση αυτή, ονόματι World Central Kitchen λαμβάνει δράση ανακουφίζοντας τις τοπικές κοινότητες. Η ομάδα του σεφ πέρυσι προτάθηκε για βραβείο νόμπελ. Η ομάδα αυτή είναι πάντα στην πρώτη γραμμή όσων έχουν ανάγκη και έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Εν προκειμένω, βρέθηκαν στην Αυστραλία. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν στη σίτιση όσων έχουν πληγεί από τις καταστρεπτικές πυρκαγιές στη Νέα Νότια Ουαλία.

Η ομάδα θα προσφέρει γεύματα σε όσους έχουν εγκαταλείψει περιοχές που εκκενώθηκαν και πυροσβέστες. «Επισκεπτόμαστε κέντρα όπου έχουν συγκεντρωθεί οι πληγέντες. Περιοχές που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές και συνεργαζόμαστε με σεφ των τοπικών κοινοτήτων και οργανώσεις για να ετοιμάσουμε γεύματα που θα μοιραστούν». Αυτή ήταν η ανακοίνωση που έκανε ο σεφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος με την ομάδα του πέρυσι κατάφεραν να μαγειρέψουν και να μοιράσουν 5.000.000 μερίδες φαγητού σε πληγέντες από τυφώνες και πυρκαγιές.

Our Relief Team is meeting amazing people working to serve their neighbors affected by the #AustraliaFires… @WCKitchen @SamBloch1 @nozofro reports in from Queanbeyan, New South Wales! We will be supporting them as more&more areas get evacuated! #ChefsForAustralia 🔥 pic.twitter.com/YIAiHEMvkd

— José Andrés (@chefjoseandres) January 5, 2020