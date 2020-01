Πυροβολισμοί ΗΠΑ: Ένοπλος δράστης στην Πενσυλβάνια – Εκκένωση της περιοχής

Πυροβολισμοί ΗΠΑ: Συναγερμός έχει σημάνει στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ μετά από πληροφορίες ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί στην οδό Hawthonre. Πιο συγκεκριμένα, σειρά πυροβολισμών ήχησαν στην πόλη Φιλαδέλφεια της Πολιτείας Πενσυλβάνια. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματίες.

Άμεση ήταν η απάντηση της αστυνομίας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης αντιμετωπίζουν περιστατικό με ένοπλο δράστη και έχουν προχωρήσει στην εκκένωση της περιοχής. Οι αστυνομικές δυνάμεις κάνουν λόγο για «περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη» και καλούν όλους τους κατοίκους στην οδό Hawthonre να παραμείνουν σπίτια τους.

Heavy police activity for possible shot fire in Frankford section… #Philadelphia #Pennsylvania #USA pic.twitter.com/LtQw2kOEbp

— Bur (@Bur01210878) January 9, 2020