Ουκρανικό αεροπλάνο Ιράν: Εξελίξεις στη συντριβή του Boeing – Τι λέει το Πεντάγωνο

Ουκρανικό αεροπλάνο Ιράν: Εξελίξεις στην υπόθεση της αεροπορικής τραγωδίας στο Ιράν: Το Αμερικανικό Πεντάγωνο υποστηρίζει πως το μοιραίο Boeing καταρρίφθηκε «μάλλον κατά λάθος» από Ιρανικό αντιαεροπορικό πύραυλο. Αυτό αναφέρει ένας αξιωματούχος του Αμερικανικού Πενταγώνου, αλλά κι ένας αξιωματούχος των Ιρανικών μυστικών υπηρεσιών. Tην είδηση έφερε στη δημοσιότητα το Newsweek το οποίο επικαλείται τις μαρτυρίες των δύο προαναφερθέντων.

Μια πληροφορία που αν επιβεβαιωθεί δίνει νέα διάσταση στην αεροπορική τραγωδία η οποία στοίχισε τη ζωή σε 176 ανθρώπους.

Την στιγμή της συντριβής του ουκρανικού αεροσκάφους τύπου Βoeing 737-800 κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Μια τεράστια έκρηξη συγκλονίζει την περιοχή, καθώς ο ουρανός «βρέχει» φλεγόμενα συντρίμμια του Boeing.

Five security sources, three Americans, one European & one Canadian told @Reuters the initial assessment was that the plane had suffered a technical malfunction (evidence of engine overheating) & not a missile hit

