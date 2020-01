Τσιτσιπάς Αυστραλία: Τουρνουά με Φέντερερ και Ναδάλ για τις φωτιές

Τσιτσιπάς Αυστραλία: Σε μια σπουδαία κίνηση προβαίνουν μερικοί από τους μεγαλύτερους τενίστες του παγκόσμιου στερεώματος, μεταξύ αυτών φυσικά και ο δικός μας, Στέφανος Τσιτσιπάς. Πιο συγκεκριμένα, η ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων από τις φωτιές της Αυστραλίας θα διοργανώσει στις 15/1 στη “Rod Laver Arena” τουρνουά επίδειξης. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν σπουδαίους παίκτες σε ένα μοναδικό τουρνουά. Και αυτό, διότι εκεί θα αγωνιστούν οι Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ, Στέφανος Τσιτσιπάς, Νικ Κύργιος, Καρολίν Βοζνιάκι και Ναόμι Οσάκα.

“Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπεις αυτές τις καταστροφές να πλήττουν τη χώρα και τόσους πολλούς ανθρώπους και κοινότητες να υποφέρουν. Το The Aces for Bushfire Relief δίνει την ευκαιρία στην τενιστική κοινότητα να κάνει έναν έρανο και να συγκεντρώσει χρήματα για εκείνους που τα χρειάζονται περισσότερο”, είπε ο πρόεδρος της Tennis Australia, Craig Tiley. Μάλιστα πριν από μερικές ημέρες, ο Ελληνοαυστραλός Νικ Κύργιος, μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media ανακοίνωσε πως για κάθε άσο που θα παίρνει θα χαρίζει 200 δολάρια για την ενίσχυση όσων το έχουν ανάγκη, ενώ δεσμεύτηκε πως θα αναλάβει και άλλες δράσεις. Μάλιστα μέσα από το ίδρυμα του θα αναλάβει δράσεις για τα μικρά παιδιά, αλλά και για τα ζώα.

So excited to announce the world's best players will be at AO Rally for Relief.

Grab your tickets to see @rogerfederer, @RafaelNadal, @serenawilliams, @naomiosaka, @CaroWozniacki, @NickKyrgios, @StefTsitsipas and more!#Aces4BushfireRelief https://t.co/ioWWblwN3E pic.twitter.com/TsS2sQXIbb

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2020