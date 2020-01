Φωτιές Αυστραλία: Ο εγκαταλελειμμένος σκύλος που έγινε διασώστης κοάλα

View this post on Instagram

Who’s a good boy? That’s right. I’m a good boy. #koala #koalabear #bushfire #workingdogs #workingdogsofinstagram #detectiondogsforconservation #usc_detection_dogs #wildlife #wildlifeonearth #australianwildlife #animalrescue #animalrescuer #cattledogsofinstagram #cattledogkooliecross #dogstagram #dogsofinsta #bearthedog #bearthekoaladetectiondog #australia #wildlife #wildliferescue #thedodo