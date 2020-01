Επίθεση Ιράν: Όλα καλά, λέει ο Τραμπ – “Θα κάνω μια ανακοίνωση το πρωί”

Επίθεση Ιράν: Μετά από αρκετές ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε με tweet για τις επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος με το ποστάρισμά του, θέλησε να χαμηλώσει τους τόνους και ανέφερε χαρακτηριστικά πως ως τώρα «όλα είναι καλά». Ο στρατός του Ιράν χτύπησε δύο βάσεις των Αμερικανών στο Ιράκ, με τον πρόεδρο της χώρας να αναφέρει πως αύριο (τοπική) θα κάνει διάγγελμα για την επίθεση. Παράλληλα θέλησε να τονίσει πως οι ΗΠΑ διαθέτουν ισχυρό στρατό και πως προς το παρόν μετρούν ζημιές και απώλειες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν υπάρχουν θύματα, κάτι που ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο. Το CNN έκανε λόγο για Ιρακινούς που έχουν χτυπηθεί, χωρίς να γνωρίζει αν είναι νεκροί ή τραυματίες.

«Ολα είναι καλά! Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ. Είναι σε εξέλιξη ενέργειες για καταμέτρηση απωλειών και ζημιών. Ως τώρα όλα είναι καλά! Εχουμε τον πιο ισχυρό και καλά εξοπλισμένο στρατό σε όλο τον κόσμο, με διαφορά! Θα κάνω αύριο το πρωί μία ανακοίνωση», έγραψε χαρακτηριστικά.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

