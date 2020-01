Φωτιές Αυστραλία ζώα: Τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο θύματα από τις πυρκαγιές

Φωτιές Αυστραλία ζώα: «Συντηρητικές» φαίνεται πως ήταν οι εκτιμήσεις των επιστημόνων ότι τα ζώα που έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία -οι οποίες μαίνονται ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο- ανέρχονται στον συγκλονιστικό αριθμό του μισού δισεκατομμυρίου. Πιο συγκεκριμένα, οι οικολόγοι εκτιμούσαν αρχικά ότι 480 εκατ. ζώα έχουν χαθεί στις φωτιές που μαίνονται στην Αυστραλία από τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Ωστόσο, τα τεράστια μέτωπα που ξέσπασαν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας τις τελευταίες ημέρες αναθεώρησαν επί τα χείρω τις εκτιμήσεις, «εκτοξεύοντας» τον αριθμό των κοάλα, των καγκουρό, των προβάτων και άλλων ζώων που χάθηκαν στις φλόγες, στο ένα δισεκατομμύριο!

Κι όσο κι αν μοιάζει απίθανο, ο Κρις Ντίκμαν του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, που έδωσε την αρχική εκτίμηση των 480 εκατομμυρίων νεκρών ζώων, λέει τώρα ότι ακόμα και ο αριθμός του ενός δισεκατομμυρίου μπορεί να είναι… εξίσου συντηρητικός! Πρόκειται για θηλαστικά (όπως, μεταξύ άλλων, καγκουρό και κοάλα), πουλιά και ερπετά. Δίπλα σε αυτά, πρέπει να προστεθούν ζώα σε φάρμες, νυχτερίδες, βάτραχοι και έντομα, όλα απαραίτητα για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Μόνο στη Νέα Νότια Ουαλία, τα ζώα που χάθηκαν είναι 800 εκατ., αναφέρει το Sydney News.

WARNING GRAPHIC. Sorry to share these images near Batlow, NSW. It’s completely heartbreaking. Worst thing I’ve seen. Story must be told. #AustraliaFires pic.twitter.com/E7jrgcuUiv

— ABCcameramatt (@ABCcameramatt) January 5, 2020