19χρονη Βρετανίδα: Βγήκε η απόφαση για τις ψευδείς καταθέσεις της

19χρονη Βρετανίδα: Τέσσερις μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου στη 19χρονη από τη Βρετανία, η οποία τον περασμένο Ιούλιο είχε καταγγείλει ψευδώς, σύμφωνα με το δικαστήριο, ότι βιάστηκε από 12 Ισραηλινούς στην Αγία Νάπα. Η 19χρονη Βρετανή κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της δημόσιας βλάβης, καθώς, όταν έδινε καταθέσεις στην Αστυνομία στις 17 και 27 Ιουλίου 2019, σε σχέση με τον ισχυριζόμενο βιασμό της, γνώριζε ότι στην πραγματικότητα δεν είχε συμβεί οποιοσδήποτε βιασμός και πως οι καταθέσεις της ήταν ψευδείς. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το αδίκημα της δημόσιας βλάβης «θεωρείται σοβαρό για τον επιπλέον λόγο ότι αποσπά την προσοχή των ανακριτικών αρχών από τα σοβαρά τους καθήκοντα και εκθέτει σε κίνδυνο αθώους».

«Αν και είναι από τα παλαιότερα αδικήματα στον Ποινικό Κώδικα, ο σκοπός του είναι διαχρονικός». Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε ακόμα ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη προς όφελος της κατηγορούμενης και για σκοπούς μετριασμού της ποινής, τη μετάνοιά της, το γεγονός ότι η 19χρονη δεν ενήργησε με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους, το λευκό ποινικό της μητρώο, το νεαρό της ηλικίας της, τις οικογενειακές, προσωπικές και άλλες περιστάσεις, το πρόβλημα υγείας που φαίνεται να αντιμετωπίζει και την προέκταση των κοινωνικών συνεπειών που η μεγάλης έκτασης δημοσιότητα που δόθηκε στην υπόθεση συνεπάγεται σε βάρος της κατηγορούμενης.

Καταδικάστηκε σε 4 μήνες με αναστολή

19χρονη Βρετανίδα: Το αίτημα για επίδειξη επιείκειας στο δικαστήριο

Σημείωσε επίσης ότι προς όφελος της 19χρονης έλαβε επίσης υπόψη «τη μετάνοια που εξέφρασε για την πράξη της εξηγώντας πως ο λόγος που το έκανε ήταν λόγω της ψυχολογικής της φόρτισης και της ανωριμότητας, λόγω του νεαρού της ηλικίας της και τη σημασία που η εν λόγω μετάνοια έχει στο αίτημά της για επίδειξη επιείκειας από το δικαστήριο. Ακόμα στη κατάθεσή της στις 28/7/19 εξήγησε ότι ο λόγος που έκανε την ψευδή κατάθεση ήταν επειδή αντιλήφθηκε πως τη βιντεοσκοπούσαν να προβαίνει σε σεξουαλική πράξη και ήρθε σε δύσκολη θέση/ντράπηκε».

Ο δικαστής επέβαλε τελικά στην κατηγορούμενη ποινή φυλάκισης 4 μηνών με τριετή αναστολή, δίνοντάς της έτσι μια δεύτερη ευκαιρία αφού, όπως εξήγησε, όλοι οι παράγοντες που οδήγησαν στην εκδίκαση της υπόθεσης και στα όσα υπέστη η 19χρονη «ήταν αποτέλεσμα της δικής της συμπεριφοράς». Διέταξε επίσης την κατηγορούμενη να πληρώσει άμεσα το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ ως έξοδα.

Διαμαρτυρία για την 19χρονη

Η μητέρα της 19χρονης

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους από την Κύπρο, τη Βρετανία και το Ισραήλ, η μητέρα της 19χρονης εξέφρασε την ανακούφιση της οικογένειας για την απόφαση του δικαστηρίου, ευχαρίστησε όλους για τη στήριξη που έδωσαν στην οικογένεια και σημείωσε ότι θα αναχωρήσει με την κόρη της για τη Βρετανία σήμερα.

Από την πλευρά του, ένας εκ των δικηγόρων της 19χρονης χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγική» και είπε πως παρά το γεγονός ότι η απόφαση του δικαστηρίου επιτρέπει στην κοπέλα και την οικογένειά της να επιστρέψουν στη Βρετανία, εντούτοις θα υποβάλουν έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ θα πάρουν την υπόθεση και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από το πρωί είχαν μεταβεί στο Δικαστήριο Αμμοχώστου γυναίκες μέλη του «Δικτύου ενάντια στη βία κατά των γυναικών» καθώς και 55 γυναίκες ακτιβίστριες από το Ισραήλ, που ήρθαν χθες βράδυ στην Κύπρο για να συμπαρασταθούν στην 19χρονη Βρετανίδα. Οι γυναίκες φώναζαν από το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης της ποινής της Βρετανίδας από τον δικαστή συνθήματα όπως «We believe you, yes we do”, “We will always stand with you”, “Cyprus Justice, shame on you” και “We want justice, we don’t want favors”. Σημειώνεται ότι στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκε και η βουλευτής Αμμοχώστου του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά και ο Δήμαρχος Δερύνειας Αντρος Καραγιάννης.