Χρυσές Σφαίρες 2020 παρουσιαστής: Ο Ρίκι Ζερφέ τους πήρε όλους “παραμάζωμα” – Ο viral μονόλογος

Χρυσές Σφαίρες 2020 παρουσιαστής: Ο Ρίκι Ζερβέ … σάρωσε στον μονόλογό του κατά την παρουσίαση στις φετινές Χρυσές Σφαίρες. Ο κωμικός-παρουσιαστής της χθεσινής βραδιάς των Χρυσών Σφαιρών 2020 κατά την οποία σάρωσε ο Joaquin Phoenix αφού πρώτα ανέφερε πως όσα πει θα είναι στο πλαίσιο του χιούμορ, «τόλμησε» να τα βάλει με το «υποκριτικό» Χόλιγουντ, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο Τζέφρι Επστάιν «δεν αυτοκτόνησε», ενώ τόνισε πως θα πρέπει κάποια στιγμή οι ηθοποιοί να σταματήσουν να κάνουν πολιτικά σχόλια στις ομιλίες τους, κατά την βράβευσή τους. Το σχόλιό του για τον Τζέφρι Επστάιν ωστόσο, ήταν αυτό που αποτέλεσε θέμα στα ΜΜΕ, μετά το τέλος των βραβείων.

«Η σειρά του Netflix, Afterlife, μιλά για έναν άνδρα που θέλει να αυτοκτονήσει. Spoiler alert, η δεύτερη σεζόν παίζεται τώρα και ακόμη δεν έχει αυτοκτονήσει. Σαν τον Τζέφρι Επστάιν», είπε και αφού το κοινό γέλασε, απάντησε: «Σκάστε, ξέρω ότι είναι φίλος σας, αλλά δεν με ενδιαφέρει». Ο Ζερβέ έκανε μάλιστα σχόλιο για το Χόλιγουντ, ειδοποιώντας να μην κάνουν πολιτικά σχόλια κατά τις απονομές. «Λέτε ότι είστε σε εγρήγορση, αλλά οι εταιρίες για τις οποίες δουλεύεται, είναι απίστευτες. Apple, Amazon, Disney… Αν ο ISIS όμως άρχιζε υπηρεσίες streaming, θα καλούσατε τον ατζέντη σας. Έτσι;», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Επομένως αν κερδίσετε ένα βραβείο σήμερα, μην χρησιμοποιήσετε την σκηνή για πολιτικό λόγο. Δεν είστε σε θέση να κάνετε κήρυγμα στο κοινό για τίποτα. Δεν ξέρετε τίποτα για τον πραγματικό κόσμο. Οι περισσότεροι από εσάς ξοδέψατε λιγότερο καιρό στο σχολείο, απ’ ότι η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Οπότε αν κερδίσετε, ελάτε πάνω, αποδεχτείτε το βραβείο σας, ευχαριστήστε τους ατζέντηδές σας και τον Θεό και μετά άντε γαμ@@@».

Δεν ήταν μόνο αυτά που είπε όμως ο 58χρονος ηθοποιός. Άρχισε να μιλάει επί προσωπικού στους ηθοποιούς, όπως η Φελίσιτι Χάφμαν, η οποία είχε φυλακιστεί στο πρόσφατο παρελθόν γιατί φέρεται να δωροδόκησε ώστε να μπει η κόρη της στο κολέγιο.

«Ήρθες εδώ με τη λιμουζίνα σου. Εγώ ήρθε με μία λιμουζίνα όπου η πινακίδα της φτιάχτηκε για την Φελίσιτι Χάφμαν», είπε αφήνοντας το κοινό με ανοιχτό το στόμα. «Η κόρη της είναι αυτή που λυπάμαι ωστόσο. Δεν υπάρχει πιο ντροπιαστικό πράγμα να σου συμβεί. Και να φανταστεί κανείς ότι ο πατέρας της έπαιζε στο Wild Hogs.

Οι κάμερες μάλιστα έπιασαν τον Τομ Χανκς να κοιτάει άναυδος, όπως αναφέρει και η Daily Mail, με τον Ζερβέ να συνεχίζει ακάθεκτος.

«Όλοι φοβούνται τον Ρόναν Φάροου (έπαιξε ρόλο στο να βγουν στην επιφάνεια τα σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης στο Χόλιγουντ). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πόσο διεστραμμένοι είναι κάποιοι εδώ μέσα, η χρονιά ήταν σπουδαία για ταινίες για παιδόφιλους: Surviving R Kelly, Leaving Neverland… Two Popes», είπε, με το κοινό να μένει άφωνο (κάποιοι γέλασαν) και αυτός να απαντά: «Σκάστε, δε με νοιάζει».

Ακόμη και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έπεσε στο στόχαστρό του πάνω σε αυτό το θέμα, όπου θέλησε να του κάνει πλάκα επειδή βγαίνει με γυναίκες αρκετά νεότερες από αυτόν.

«Στο Once Upon a Time In Hollywood η ταινία κρατάει τρεις ώρες. Ο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε στη πρεμιέρα με μια γυναίκα και μέχρι να τελειώσει η ταινία, αυτή είχε γίνει ήδη πολύ ηλικιωμένη γι’ αυτόν», είπε, με τον Ντι Κάπριο να χαμογελά και τον Ζερβέ να βάζει στη κουβέντα τον Πρίγκιπα Άντριου, που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση με ανήλικες στο παρελθόν. «Ακόμη και ο πρίγκιπας Αντριου θα σου έλεγε: Ελα ρε φίλε, είσαι κοντά στα 50», συνέχισε.

Ακόμη και η Τζούντι Ντεντς βρέθηκε στο «στόχαστρο» του κωμικού κατά τον μονόλογό του, με αφορμή μια ταινία που πρωταγωνίστησε, αλλά πάτωσε στις κριτικές. «Η Τζούντι Ντεντς υπερασπίστηκε την ταινία λέγοντας πως ήταν ένας ρόλος για τον οποίο είχε γεννηθεί να παίζει, γιατί δε λατρεύει τίποτε περισσότερο από το να κυλιέται στο χαλί, να σηκώνει τα πόδια της και να γλύφει…».

Αυτή ήταν η πέμπτη και τελευταία φορά, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε πρόσφατα, που παρουσίασε τις Χρυσές σφαίρες.

Here is the full monologue given by Ricky Gervais at the #GoldenGlobes: pic.twitter.com/CE4UzGKP3O

— Alex Salvi (@alexsalvinews) January 6, 2020