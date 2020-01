Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Το ατύχημα στο θέατρο και η ανάρτηση από το νοσοκομείο

View this post on Instagram

Τη γλιτώσαμε με ένα ορό, ένα κολάρο και κατεψυγμένες μπάμιες σε διάφορα σημεία του σώματος! Η ετήσια μέρα υπερκόπωσης μ' έκανε να χάσω τις αισθήσεις μου την ώρα που έβγαινα από τη σκηνή και να πέσω απ' τα σκαλιά σαν σακί με πατάτες με τρελή φορά πάνω σ ένα τοίχο, με το κεφάλι! Όλα καλά, μη φοβαστε, είμαι ninja! Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον, και πιο πολύ, τους συναδέλφους μου απ' το θέατρο που έχασαν κάμποσα χρονάκια απ' τη ζωή τους όταν με είδαν να πέφτω (συγγνώμη, σας αγαπώ). Πολλά ευχαριστώ στο Mediterraneo Hospital για την άμεση βοήθεια, τη φροντίδα και την αγάπη… ❤️ Ζητώ συγγνώμη από όσους ήρθαν να δουν την παράσταση χθες και αναγκάστηκαν να φύγουν λόγω του συμβάντος… Ελπίζω να μην ταλαιπωρηθήκατε πολύ και να μας ξανάρθετε! #happynewyear #olalathos #leapoffaith #not #ninja #not