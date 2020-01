My style rocks 3 κριτική επιτροπή: Οι διαγωνιζόμενες και η Έλενα Χριστοπούλου

My style rocks 3 κριτική επιτροπή: Η Έλενα Χριστοπούλου επιβεβαίωσε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο πως θα καθίσει στην καρέκλα της κριτή του My Style Rocks. Στην πρεμιέρα του Νίκου Μουτσινά για τη νέα χρονιά, στην οποία ο παρουσιαστής εμφανίστηκε με νέο look, η Έλενα Χριστοπούλου παρενέβη τηλεφωνικά και μίλησε για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα για την… μεταγραφή της στο My Style Rocks. Όταν ο Νίκος Μουτσινάς τη ρώτησε που βρίσκεται, εκείνη του είπε στα χιόνια και όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής «Καλό Μεσημεράκι» αναρωτήθηκε πώς και δεν έχει ακόμη επιστρέψει εκείνη συμπλήρωσε: «Δεν απαντώ σε προσωπικές ερωτήσεις, εγώ ξέρω ότι My Style Rocks, Νίκο».

Το όνομα της Coach του GNTM είχε ακουστεί από τις αρχές Δεκεμβρίου και λίγο πριν τον τελικό της δεύτερης σεζόν του ριάλιτι μοντέλων, για την κριτική επιτροπή του My Style Rocks. Σήμερα ωστόσο, φαίνεται πως επιβεβαιώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο, πως η Έλενα Χριστοπούλου θα καθίσει πλάι στον Στέλιο Κουδουνάρη και τον Λάκη Γαβαλά. Παρουσιάστρια του My Style Rocks θα είναι όπως είναι γνωστό, η Κατερίνα Στικούδη.

My style rocks 3: Η πρεμιέρα και οι διαγωνιζόμενες

Από την περασμένη εβδομάδα, ο ΣΚΑΪ έχει δώσει στη δημοσιότητα μικρά teaser στα οποία και παρουσιάζει τις παίκτριες που θα δούμε στην τρίτη σεζόν του My Style Rocks. Ανάμεσα στις πρώτες έξι παίκτριες, ξεχώρισε σίγουρα η αδερφή της Ειρίνης Καζαριάν, αλλά και η κολλητή φίλη και συνέταιρος της Ιωάννας Τούνη. Το πρωί της Δευτέρας, διέρρευσε επίσης στο διαδίκτυο πως ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες αναμένεται να παρακολουθήσουμε και την εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου. Το My Style Rocks κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στον ΣΚΑΪ.

Δείτε εδώ το τρέιλερ του ριάλιτι μόδας