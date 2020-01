Αναστασοπούλου ατύχημα: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η ηθοποιός

View this post on Instagram

Σήμερα το βράδυ θα είναι ένα απ' αυτά τα βράδυα…🤘 Στο @bourbonglyfada οι #mamasingsfire θα κάνουν αυτό το πάρτυ που ξέρεις και σε κάνει να φεύγεις ξημερώματα με ένα "FUCK YOU I WON 'T DO WHAT YOU TELL ME" on the top of your lungs.. Οπότε αν είσαι σε φάση να τραγουδήσεις μαζί μου τα λέμε στη Δασκαρόλη κατά τις 23.30… #rocknrolla #showgirl #nightout #bourbonbar