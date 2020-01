Τσιμιτσέλης κόρη: Ο… έρωτας και η απάντηση για δεύτερο παιδί

View this post on Instagram

Αν υπήρχε ζωντανος μονοκερος αγάπη μου θα έψαχνα να στον φέρω ,ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΟΛΛΑ!!!!!6 χρόνια πια και θέλω να είμαι καλά να φτάσω 100 και πάλι δεν θα σε χορτάσω !!!Σαγαπω ως τον ουρανό !!!!!!!#birthdaygirl #love#eva ευχαριστώ πολύ @tsirou_sweetcreations για την όμορφη έκπληξη