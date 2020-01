Ιράν λάβαρο πολέμου: “Μπαρούτι” στη Μέση Ανατολή μετά τη δολοφονία του Σουλεϊμανί

Ιράν λάβαρο πολέμου: Στον τρούλο του τζαμιού της πόλης Jamkaran του Ιράν κυματίζει για πρώτη φορά μια κόκκινη σημαία που συμβολίζει τις επερχόμενες άγριες μάχες. Το συγκεκριμένο τζαμί, που βρίσκεται στην περιοχή Qom του Ιράν και θεωρείται ένας από τους ιερότερους χώρους για τους Σιίτες μουσουλμάνους σε ολόκληρη την γη. Σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα, η έπαρση του λάβαρου αποτελεί «κάλεσμα», αλλά και «προειδοποίηση».

Μετά τον φόνο του Σουλεϊμανί, το Ιράν αναμένεται να επιμείνει στη στρατηγική που χάραξε στο Ιράκ, στον Λίβανο, στη Συρία και την Υεμένη, όπου έχει στήσει προκεχωρημένες γραμμές άμυνας για την αποτροπή της περικύκλωσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας από τις ΗΠΑ, με τη βοήθεια του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας.

First Time In The History, Red Flag Unfurled Over The Holy Dome Of Jamkarān Mosque, Qom Iran.

Red Flag: A Symbol Of Severe Battle To Come.#Qaseemsulaimani#قاسم_سليماني pic.twitter.com/B1mcePk4Ri

