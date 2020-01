EastMed συμφωνία: Πολιτικής και διπλωματικής σημασίας η υπογραφή – Tweet Τζέφρι Πάιατ

EastMed συμφωνία: Για συμφωνία που ενισχύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή κάνει λόγο ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, αναφερόμενος στο αγωγό EastMed. Τη στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στον αγωγό EastMed, μέσω της συμμετοχής της στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, επανέλαβε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, σημειώνοντας την πολιτική και διπλωματική σημασία αυτής της νέας συμφωνίας.

Η τοποθέτηση του Τζέφρι Πάιατ αποτελεί μια έμμεση απάντηση στις σημερινές ανακοινώσεις της Τουρκίας για την υπογραφή της συμφωνίας για τον ενεργειακό αγωγό EastMed, μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Νωρίτερα και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε κάνει μια πρώτη δήλωση στήριξης της τριμερούς συμφωνίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Μια συμφωνία η οποία προκάλεσε και την άμεση αντίδραση της Τουρκίας.

Σε κοινές δηλώσεις με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη μετά την υπογραφή της Συμφωνίας από τους υπουργούς Ενέργειας των τριών χωρών το απόγευμα της Πέμπτης, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως ο αγωγός EastMed αποτελεί και συμβολή στην ειρήνη και στη γεωπολιτική σταθερότητα, και αποδεικνύει την έμπρακτη πρόθεση των κρατών μας να αντιμετωπίσουν την ενέργεια ως κρίκο συνεργασίας μεταξύ των λαών και όχι ως αφορμή διαφωνιών και συγκρούσεων.

This is a true alliance in the Eastern Mediterranean that is economic and political, and it adds to the security and stability of the region. Again, not against anyone, but rather for the values and to the benefit of our citizens. pic.twitter.com/ZUk3fnluOP

— PM of Israel (@IsraeliPM) January 2, 2020