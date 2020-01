Σουλεϊμανί Ιράν: Το tweet της πρεσβευτού των ΗΠΑ που άφησε υπόνοιες για τη δολοφονία του στρατηγού

Σουλεϊμανί Ιράν: Ερωτηματικά αφήνει στην κοινή γνώμη, όσον αφορά τη δολοφονία του Ιρανού υποστρατήγου, το tweet Αμερικανίδας πρεσβευτού στην Κύπρο το οποίο εξηγούσε ότι η επίσκεψη Πομπέο στη Λευκωσία αναβάλλεται. Σε χθεσινό της tweet, η πρεσβευτής Γκάρμπερ αναφερόταν στην αναβολή της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στη Λευκωσία, που είχε προγραμματιστεί για τις 7 Ιανουαρίου. Ως αιτία της ακύρωσης της επίσκεψης επικαλέστηκε την «ασφάλεια και προστασία των Αμερικανών», που όπως τόνισε, πρέπει να είναι «η κορυφαία μας προτεραιότητα.

«Είμαι απογοητευμένη που ο Υπουργός Πομπέο πρέπει να αναβάλλει την επίσκεψή του στην Κύπρο, αλλά η ασφάλεια και προστασία των Αμερικανών πρέπει να είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα», έγραψε χθες. Λίγες ώρες αργότερα, έγινε γνωστός ο θάνατος του Ιρανού υποστρατήγου, σε βομβαρδισμό, στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, που όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο έγινε «κατά διαταγή του προέδρου».

I’m disappointed that Secretary Pompeo must postpone his visit to Cyprus, but the safety and security of Americans must be our top priority.

— Ambassador Garber (@USAmbCy) January 2, 2020