Επίθεση με μαχαίρι Παρίσι: Δύο νεκροί στη Γαλλία

Επίθεση με μαχαίρι Παρίσι: Έναν νεκρό συμπεριέλαβε ο απολογισμός της φονικής επίθεσης με μαχαίρι σε πάρκο της συνοικίας Βιλζουίφ, στην περιφέρεια του Παρισιού, στη Γαλλία. Την είδηση για τον θάνατο του θύματος έκανε γνωστή ο δήμαρχος της περιοχής και αστυνομικές πηγές. Δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την διάρκεια της επίθεσης. Ο ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Το επεισόδιο έλαβε χώρα λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι στο πάρκο Μπριγιέρ, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους. Νεκρός, αφού υπέκυψε στα τραύματά του, είναι σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMtv, ένας 50χρονος άνδρας.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα στο σημείο και άνοιξαν πυρ εναντίον του δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε από τα πυρά αστυνομικών στην γειτονική περιοχή Αΐ-λε-Ροζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάμερα ασφαλείας δείχνει τον άνδρα να εισβάλει στο πάρκο μόνος, ωστόσο οι αρχές του Παρισιού εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχει και κάποιος συνεργός. Οι πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο παρακείμενο εμπορικό κέντρο, παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός των κτιρίων για λόγους ασφαλείας. Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Λοράν Νινέζ κατέφθασε στο σημείο της επίθεσης περίπου στις 15.30, τοπική ώρα, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού, Ντιντιέ Λαλμάν. Λίγη ώρα αργότερα, διέρρευσαν στο διαδίκτυο εικόνες από την επιχείρηση της αστυνομίας στο Παρίσι, όταν και οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τελικά «εξουδετέρωσαν» τον δράστη.

