Επίθεση Αμερικανική πρεσβεία Βαγδάτη: Εισβολή διαδηλωτών – Εξοργισμένος Τραμπ

Επίθεση Αμερικανική πρεσβεία Βαγδάτη: Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη εκκενώθηκε, καθώς διαδηλωτές καταγγέλλουν τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές και δυνάμεις της πρεσβείας επιχειρούν να τους διαλύσουν. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ιράκ και άλλα μέλη του προσωπικού της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη Βαγδάτη απομακρύνθηκαν σήμερα από την πρεσβεία για τη δική τους ασφάλεια, δήλωσαν Ιρακινοί αξιωματούχοι, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές και μαχητές φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής συγκεντρώθηκαν έξω από την πύλη της πρεσβείας για να καταγγείλουν τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ. Οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν δακρυγόνα και βομβίδες κρότου λάμψης για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι είχαν εισέλθει μέσα στον περίβολο της πρεσβείας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαδηλωτές, οι οποίοι συμμετείχαν αρχικά στην κηδεία των 25 φιλοϊρανών μαχητών που σκοτώθηκαν την Κυριακή από τις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράκ, κατάφεραν να περάσουν τον πρώτο περίβολο του γιγάντιου συγκροτήματος της πρεσβείας που βρίσκεται μέσα στην αυστηρά φυλασσόμενη Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης. Στη συνέχεια δέχθηκαν δακρυγόνα προερχόμενα από το εσωτερικό της πρεσβείας. Οι αξιωματούχοι του ιρακινού υπουργείου Εξωτερικών δεν έκαναν γνωστό πότε απομακρύνθηκαν ο Αμερικανός πρεσβευτής και τα άλλα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας, όμως πρόσθεσαν πως στο κτίριο παραμένουν λίγα μέλη του προσωπικού προστασίας της πρεσβείας. Την Κυριακή, αμερικανικά αεροπλάνα είχαν επιτεθεί σε βάσεις που ανήκαν σε μια υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή, μια κίνηση που υπάρχει κίνδυνος να παρασύρει ακόμη περισσότερο το Ιράκ σε μία σύγκρουση δι’ αντιπροσώπων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, σε μια περίοδο που μαζικές διαδηλώσεις αμφισβητούν το πολιτικό σύστημα του Ιράκ

Η επίθεση εναντίον της πολιτοφυλακής Κατάεμπ Χεζμπολάχ πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στον φόνο ενός Αμερικανού εργολάβου σε επίθεση με πύραυλο εναντίον ιρακινής στρατιωτικής βάσης.

Η εν λόγω εξέλιξη αναστάτωσε τον πρόεδρο της Αμερικής, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα μέσω Twitter. «Το Ιράν σκότωσε έναν Αμερικανό εργολάβο και τραυμάτισε αρκετά άτομα. Απαντήσαμε με δύναμη όπως θα κάνουμε κάθε φορά. Τώρα το Ιράν ενορχηστρώνει επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ. Τους θεωρώ απόλυτα υπεύθυνους. Παράλληλα περιμένουμε από το Ιράκ να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του για να προστατεύσει την πρεσβεία» έγραψε ο Τραμπ στο twitter.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Δεκεμβρίου 2019