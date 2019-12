Αντετοκούνμπο δώρο: Το βίβλιο που συγκίνησε τον Γιάννη

Αντετοκούνμπο δώρο: Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση επέστρεψε στην αγωνιστική δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Giannis» οδήγησε τους Μπακς στην άνετη επικράτηση επί των Μπουλς με 123-102, μέσα στο Σικάγο. Ωστόσο, ο Greek Freak πέρα από τη νίκη, πήρε μαζί του στις αποσκευές του για την επιστροφή και ένα ιδιαίτερο δώρο.

Συγκεκριμένα, ένας μικρός φίλαθλος που βρέθηκε στην εξέδρα στο παιχνίδι των Μπακς με τους ταύρους χάρισε ένα βιβλίο στον Γιάννη. Ο Έλληνας σούπερ σταρ τον ευχαρίστησε και έβγαλε φωτογραφία μαζί του. Μετά τη φωτογραφία με τον Γιάννη σειρά είχε και ο Κρις Μίντλετον που επίσης πήρε το βιβλίο του και παράλληλα φωτογραφήθηκε με τον μικρό.

This young fan made books for Giannis and Khris 🙏#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/9l65qULObB

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 30 Δεκεμβρίου 2019