Δούκισσα Νομικού παιδιά: Tα ωραιότερα Χριστούγεννα με την οικογένειά της

View this post on Instagram

Μωρό μου, μεγαλώνεις τόσο γρήγορα ❤️ Μέχρι να ανοιγοκλείσω τα μάτια μου δεν θα χωράς πια στην αγκαλιά μου 🙏🏻 #babyS #xazomom