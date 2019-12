Sin Boy Meredith: Οι στίχοι από το νέο τραγούδι του trapper που σαρώνει

Sin Boy Meredith: Το comeback του μετά την ολιγόμηνη «αποχή» του από τα μουσικά δρώμενα έκανε ο Sin Boy. Ο αμφιλεγόμενος trapper έβγαλε νέο βίντεο κλιπ, το οποίο από τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας του έχει «σαρώσει» τα trends στο YouTube.

Ο Sin Boy, λοιπόν, τραγουδά ξανά με την κοπέλα του, αυτήν την φορά το τραγούδι με τίτλο Merredith, το οποίο κοσμεί και σαν τατουάζ τον λαιμό της καλής του. Στη λεζάντα της ανάρτησης του νέου του βίντεο κλιπ, ωστόσο, ο τραγουδιστής επιμένει ότι είναι εναντίον της μουσικής βιομηχανίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Alpha Pop against Music Indrusty. Comment alpha pop 6196197777 Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sin Boy (@isyourboysinboy) στις 27 Δεκ, 2019 στις 5:31 πμ PST

Sin Boy Meredith: Οι στίχοι

[Chorus: Rina]

Ku je? Ku je? I’m drunk and lonely

Dance with a sad song, I sing along

[?] m’bon telefoni

Nese nuk je ti s’me intereson

Ka je? Ka je? I’m drunk and lonely

Dance with a sad song, I sing along

[?] m’bon telefoni

S’je ti s’me intereson

Ku je? Ku je? I’m drunk and lonely

Dance with a sad song, I sing along

[?] m’bon telefoni

Nese nuk je ti s’me intereson

Ka je? Ka je? I’m drunk and lonely

Dance with a sad song, I sing along

[?] m’bon telefoni

S’je ti s’me intereson

[Verse: Sin Boy]

Είναι η ζωή παιχνίδι να παίξεις

Λίγοι βγαίνουν νικητές

Τον σκοπό για να τερματίσεις κάνε σωστές τις επιλογές

Μη σε νοιάζει μόνο το εγώ

Στο τέλος μαζί θα ανέβουμε το βουνό

Μη σε νοιάζει σ αυτό που θες το πως

Για σένα δεν υπάρχει δρόμος κλειστός

Μπαίνω στο γκαράζ, yeah, yeah

Την αποστολή ξεχνάς, yeah, ehi

200 μη κολλάς, yeah

Νικητής αν δεν σταματάς ποτέ

Μπαίνω στο γκαράζ, yeah, yeah

Την αποστολή ξεχνάς, yeah, ehi

200 μη κολλάς, yeah

Νικητής αν δεν σταματάς ποτέ

Με κάνουνε να χάσω τον εαυτό

Μαυρισμένο μέλλον κ ποινικό

Θέλω να αλλάξω πάλι αριθμό

Να φύγω και να μην γυρίσω

Δεν φοβάμαι σε όλους να τους το πεις

Στο δρόμο από τις 12 πήγε 3

Ξημερώματα θα με θυμηθείς

Θα δεις εγώ δεν θα λυγισω

[Chorus: Rina]

Ku je? Ku je? I’m drunk and lonely

Dance with a sad song, I sing along

[?] m’bon telefoni

Nese nuk je ti s’me intereson

Ka je? Ka je? I’m drunk and lonely

Dance with a sad song, I sing along

[?] m’bon telefoni

S’je ti s’me intereson

Ku je? Ku je? I’m drunk and lonely

Dance with a sad song, I sing along

[?] m’bon telefoni

Nese nuk je ti s’me intereson

Ka je? Ka je? I’m drunk and lonely

Dance with a sad song, I sing along

[?] m’bon telefoni

S’je ti s’me intereson

Δείτε το νέο βίντεο κλιπ: