Λιβύη Χαφτάρ: Οι δυνάμεις φτάνουν στην Τρίπολη

Λιβύη Χαφτάρ: Οι δυνάμεις των οποίων ηγείται ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ γνωστοποίησαν σήμερα ότι πλησιάζουν όλο και περισσότερο στο κέντρο της πρωτεύουσας της Λιβύης, Τρίπολης, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της αντίπαλης κυβέρνησης, που έχει αναγνωρίσει ο ΟΗΕ. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Χαφτάρ, ο επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), ανακοίνωσε μια νέα «αποφασιστική» μάχη για την Τρίπολη. Τον Απρίλιο, είχε δώσει εντολή για μια επίθεση με στόχο την κατάληψη της πόλης από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNA), όμως η εκστρατεία αυτή δεν καρποφόρησε.

Σήμερα, το κέντρο ενημέρωσης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού ανέφερε ότι οι δυνάμεις του Χάφταρ κατέλαβαν θέσεις κλειδιά στα νότια περίχωρα της Τρίπολης περιλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης, που δεν λειτουργεί από το 2014 και ενός στρατοπέδου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι δυνάμεις του LNA πήραν, επίσης, τον έλεγχο του δρόμου του αεροδρομίου, αφού ανάγκασαν σε οπισθοχώρηση τους πολιτοφύλακες που στηρίζουν την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, πρόσθεσε το κέντρο στη σελίδα του στο Facebook, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Exclusive footage: The Libyan National Army (LNA) takes control over “the most important roads” leading up to the center of the capital Tripoli. https://t.co/4T1KU43nrz pic.twitter.com/c4mCFNGJ3v

