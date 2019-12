Καζακστάν αεροπλάνο: Πού αποδίδεται το δυστύχημα – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιζώντων

Καζακστάν αεροπλάνο: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στο Καζακστάν για την εύρεση των αιτίων, που προκάλεσαν την αεροπορική τραγωδία και είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 54. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, αεροσκάφος της εταιρείας Bek Air με 93 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα, συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Αλμάτι κι αφού πρώτα έχασε ύψος, προσέκρουσε σε ένα φράχτη και στη συνέχεια κατέληξε σε ένα διώροφο κτήριο.

Από τα θύματα, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, δύο «έφυγαν» την ώρα που δέχονταν τις πρώτες βοήθειες στο αεροδρόμιο του Αλμάτι και άλλοι δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο. Από τους 54 επιζώντες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι 10 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Ανάμεσά τους, βρίσκονται πέντε παιδιά και τρία βρέφη. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών να μεταφέρουν ένα βρέφος, με ασφάλεια, στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας, Ρομάν Σκλιάρ, υπάρχουν δυο πιθανοί λόγοι για το δυστύχημα: το ανθρώπινο λάθος ή η τεχνική βλάβη. Επιπλέον, ανέφερε πως η ουρά του αεροσκάφους χτύπησε δύο φορές στον διάδρομο στη διάρκεια της απογείωσης.

Από την πλευρά τους, οι αξιωματούχοι του αεροδρομίου σημείωσαν πως δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά κατά τη συντριβή του αεροσκάφους, ενώ «έτρεξε» άμεσα η επιχείρηση διάσωσης στο συγκεκριμένο σημείο, που είναι καλυμένο από χιόνι. Ακόμη, ένας δημοσιογράφος του Reuters που βρέθηκε στο αεροδρόμιο του Αλμάτι αμέσως μετά το δυστύχημα, σημείωσε πως υπήρχε πυκνή ομίχλη στην περιοχή.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιζώντων του δυστυχήματος, με έναν εξ αυτών να δηλώνει πως το αεροπλάνο άρχισε να τρέμει δύο λεπτά μετά την απογείωση. «Αρχικά το αριστερό φτερό τραντάχθηκε πολύ δυνατά και στη συνέχεια το δεξί. Το αεροπλάνο συνέχισε να κερδίζει ύψος, μετά τρανταζόταν αρκετά και τελικά κατέπεσε», ανέφερε στο Associated Press. Στο μεταξύ, κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πριν την πτήση ο πάγος είχε απομακρυνθεί από το αεροπλάνο, ωστόσο ο επιζών θυμάται ότι τα φτερά ήταν καλυμμένα με πάγο.

Μια γυναίκα που κατάφερε να επιζήσει, ανέφερε ότι άκουσε έναν «εκκωφαντικό θόρυβο» πριν το αεροπλάνο ξεκινήσει να χάνει ύψος. «Το αεροπλάνο πετούσε με κλίση. Ηταν όπως στις ταινίες. Ο κόσμος ούρλιαζε και έκλαιγε». Στο Αλμάτι, πολλοί άνθρωποι σχημάτισαν ουρές μπροστά από τοπική τράπεζα αίματος προκειμένου να βοηθήσουν τους τραυματίες, ενώ η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αποζημιώσει τις οικογένειες των θυμάτων με 8.000 λίρες την καθεμιά.

