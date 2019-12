Καζακστάν αεροπλάνο: Ημέρα εθνικού πένθους η 28η Δεκεμβρίου, μετά την αεροπορική τραγωδία

Καζακστάν αεροπλάνο: Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ ανακήρυξε το Σάββατο 28η Δεκεμβρίου ημέρα εθνικού πένθους μετά το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην Αλμάτι, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του. Αεροσκάφος Fokker-100 της Bek Air με 95 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα συνετρίβη σήμερα λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από την Αλμάτι με προορισμό την πρωτεύουσα Νουρ-Σουλτάν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

«Ο πρόεδρος Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ ανακήρυξε την 28η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα εθνικού πένθους εξαιτίας» εξαιτίας των θανάτων των επιβατών του αεροσκάφους, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της προεδρίας του Καζακστάν. Οι δραστηριότητες της εταιρείας χαμηλού κόστους ανεστάλησαν και όλα τα Φόκερ-100 δόθηκε εντολή να καθηλωθούν στο έδαφος. Το υπουργείο Εσωτερικών διενεργεί έρευνα για ενδεχόμενες παραβιάσεις των κανονισμών ασφάλειας των πτήσεων.

Το επιβατικό αεροσκάφος Fokker-100 της εταιρείας Bek Air που θα εκτελούσε πτήση από την Αλμάτι στη Νουρ-Σουλτάν συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του πάνω ένα τοιχίο από μπετόν και κατόπιν διαπέρασε διώροφο κτίριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι, κατά τον ακόμη προσωρινό απολογισμό.

Κατά τον Τλεχάν Αμπιλντάγεφ, εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, «δεκατέσσερις άνθρωποι πέθαναν επιτόπου» και άλλος «ένας υπέκυψε στο νοσοκομείο» που διακομίστηκε.

Οι δημοτικές αρχές στην Αλμάτι έκαναν νωρίτερα λόγο για άλλους 16 ανθρώπους που εισήχθησαν σε «εξαιρετικά κρίσιμη» κατάσταση σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ανάμεσα στα θύματα που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία είναι οκτώ παιδιά με «πολλαπλούς τραυματισμούς».

Σε ανάρτησή του στο Twitter με την οποία εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, ο πρόεδρος Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ διεμήνυσε ότι «οι υπεύθυνοι» για το δυστύχημα «θα τιμωρηθούν αυστηρά βάσει του νόμου».

UPDATE: A Bek Air plane with 93 passengers and five crew members on board crashed near the city of Almaty in Kazakhstan shortly after taking off, killing at least 15 people https://t.co/MHR4Kfz50t pic.twitter.com/jhpX3aU7iI

— Reuters (@Reuters) December 27, 2019