Μελάνια Τραμπ Χριστούγεννα: Μια ανάρτηση… έβαλε φωτιές στο Twitter

Μελάνια Τραμπ Χριστούγεννα: Μια ανάρτηση από την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, που συνοδευόταν από μία λαμπερή φωτογραφία της, στάθηκε αφορμή για να δεχθεί πλήθος επικριτικών σχολίων στο Twitter. Η Μελάνια Τραμπ πόσταρε μια φωτογραφία της στο Twitter όπου εμφανίζεται καθισμένη μπροστά από ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο, περιστοιχισμένη από δώρα, να μιλάει στο τηλέφωνο. «Παραμονή Χριστουγέννων και ο Άι Βασίλης εργάζεται σκληρά για να παραδώσει δώρα σε παιδιά σε όλο τον κόσμο. Μια υπέροχη παράδοση. Ευχαριστώ @NoradSanta που μου επέτρεψες να βοηθήσω παιδιά να παρακολουθήσουν την πορεία του!», έγραψε η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ στη συνοδευτική λεζάντα.

Υπενθυμίζεται ότι το NORAD Tracks Santa είναι ένα ετήσιο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα που διοργανώνει η Διοίκηση Εναέριας Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) για μικρά και… μεγάλα παιδιά. Εδώ και εξήντα χρόνια η NORAD παρέχει κάθε παραμονή Χριστουγέννων ψηφιακή ιχνηλάτηση της πορείας του θρυλικού «Santa Claus» καθώς το παραδοσιακό του έλκηθρο με τους ταράνδους διασχίζει όλη την γη, μοιράζοντας δώρα στα παιδιά. Συμμετέχοντας και φέτος, όπως και πέρυσι, σε αυτό το πρόγραμμα, η Μελάνια δέχτηκε τηλεφωνήματα από παιδιά, βοηθώντας τα να εντοπίσουν το έλκηθρο του Άι Βασίλη.

It's #ChristmasEve & #Santa is hard at work delivering toys to children all over the world! A wonderful tradition – thank you @NoradSanta for including me in helping the kids track Santa! pic.twitter.com/VfPpYFZB7y

