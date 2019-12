Χαφτάρ Αθήνα: Έρχεται Ελλάδα ο στρατάρχης γράφουν λιβυκά ΜΜΕ

Χαφτάρ Αθήνα: Στην αποκάλυψη ότι ο επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ θα επισκεφθεί τις επόμενες ημέρες την Ελλάδα προέβησαν τα λιβυκά μέσα ενημέρωσης. Για την ώρα η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται, πάντως, από ελληνικές διπλωματικές πηγές. Στις 22 Δεκεμβρίου είχε συναντηθεί με τον στρατάρχη Χαφτάρ ο Νίκος Δένδιας ο οποίος πραγματοποίησε ταξίδι στη Λιβύη.

Τότε ο Νίκος Δένδιας είχε θέσει το θέμα των δύο ανυπόστατων συμφωνιών που υπεγράφησαν μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρίπολης, αναλύοντας τις ελληνικές θέσεις και αναδεικνύοντας το γεγονός ότι το περιεχόμενο των εν λόγω κειμένων είναι απολύτως αντίθετο στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Η συνάντηση είχε ακολουθήσει την επίσκεψη στην Αθήνα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Aguilah Saleh Eissa, στην Αθήνα στις 12 Δεκεμβρίου.

Field Marshal #Hifter will visit #Greece in the coming days.#Libya pic.twitter.com/B5z14rUMnm

— M.LNA (@MElmalehLNA) 23 Δεκεμβρίου 2019