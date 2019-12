Τάιρα Μπανκς twitter: Το σχόλιο για το GNTM 2

Τάιρα Μπανκς twitter: Η δημιουργός του ριάλιτι μοντέλων στις ΗΠΑ είχε ζητήσει μέσω twitter να ενημερωθεί για όσα συνέβησαν στον τελικό-φιάσκο του GNTM2 της περασμένης Πέμπτης. Πριν από λίγες ώρες η Tyra Banks επέστρεψε με ένα νεώτερο, συγκαταβατικό, tweet: «Διάβασα τα σχόλια και τώρα έχω διαμορφώσει μια γενική άποψη. Προς τους φανατικούς (τηλεθεατές): Καταλαβαίνω ότι σας “τη σπάει” όταν έχετε επενδύσει να το παρακολουθήσετε και συμβαίνει όλο αυτό. Είναι…γμτ!!!

Προς τους παραγωγούς: Ξέρω ότι ακούσατε όσους το παρακολουθούν φανατικά και θα δουλέψετε παραπάνω για να αποφύγετε να συμβεί ξανά στο μέλλον.

Προς τις νικήτριες:



I’m hearing a lot about Greece’s Next Top Model #GNTMgr . Can anyone (fans or producers) share what happened? I don’t control the international versions of Top Model but still care. 💛

I’m reading comments & now have a general understanding.

To the fans: I know it sucks when you invest in watching & then this happens. It’s like…DAMN!!!

To the producers: I know you hear the fans and will work overtime to try to avoid this in the future.

To the winners: 💛😘

— Tyra Banks (@tyrabanks) 21 Δεκεμβρίου 2019