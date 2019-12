Δένδιας Λιβύη: Μια στρατηγική κίνηση από την Αθήνα

Δένδιας Λιβύη: Στη Λιβύη μεταβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με το κυβερνητικό αεροσκάφος Gulf Stream, που αναμένεται να απογειωθεί περίπου στις 10:00 από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με προορισμό τη Βεγγάζη.

Πληροφορίες που μεταδίδουν αραβόφωνοι και λιβυκοί λογαριασμοί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν ότι ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ.

Ωστόσο, κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών ούτε επιβεβαιώνουν, ούτε διαψεύδουν τα περί συνάντησης.

Η επίσκεψη αυτή, αποτελεί μια στρατηγική κίνηση από την Αθήνα, η οποία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί από τις πρώτες μέρες τις τουρκικής εμπλοκής στη χώρα.

To ΥΠΕΞ δεν έχει ανακοινώσει επισήμως την επίσκεψη και όπως φάνηκε δεν ήθελε οποιαδήποτε δημοσιότητα, πριν ο κ. Δένδιας φθάσει στη Λιβύη.

#Greek Foreign Minister, will pay an official working visit to the city of #Benghazi on Sunday. #Libya#LNA

