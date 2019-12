FY Just like me: Πότε βγαίνει το νέο album του trapper

FY Just like me: Μία βραδιά γεμάτη στιγμές – φωτιά, έζησαν όσοι παραβρέθηκαν στο MAD XMAS TRAP BALL 2019! Ένα από τα πιο hot highlight χάρισε ο FY, αποκλειστικά στο κοινό του 1ου trap festival στην Ελλάδα. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αφού τραγούδησε μερικές επιτυχίες του όπως Celebrity, No IQ, και Την ψυχολόγο έκανε την μεγάλη ανακοίνωση για το επερχόμενο album, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2020 με τίτλο Superstar αλλά δε έμεινε μόνο εκεί!

Ο Prince FY αποκάλυψε για 1η φορά αποκλειστικά για το κοινό του Mad Xmas Trap Ball 2019, ένα single από το album. To JUST LIKE ME κυκλοφορεί επίσημα σε ένα μήνα και είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει επιτυχία.

Δείτε το βίντεο: